港股直擊 即巿股評

港股連升第三個交易日， 恒指高開134點，早段升幅曾縮至33點，但人民幣走強，港股升幅擴大，午後最多升333點，高見28971，收報28954點，升316點或1.11%，創去年5月8日以來收市新高，三日累飆867點或3.1%。

北水淨流入27.93億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股熱炒，騰訊(00700)有6.86億元淨入；美團(03690)有4.07億元淨入；小米(01810)有2.99億元淨入；中芯(00981)有2.97億元淨入；舜宇(02382)有1227萬元淨入。相反，中興(00763)有3880萬元淨走。

北水吸中資金融股，建行(00939)有7902萬元淨入；中行(03988)有6440萬元淨入；信証(06030)有8854萬元淨入。相反，平保(02318)有2.72億元淨走。

醫藥股方面，藥明生物(02269)有2.57億元淨入；東陽光藥(01558)有6487萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：中移動(00941)有2.66億元淨入；融創(01918)有8342萬元淨入；比亞迪(01211)有4474萬元淨入。

神華(01088)有5375萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、平保、建行、中芯、美團、小米、中移動、藥明生物、中行及舜宇。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、比亞迪、小米、融創、信証、東陽光藥、中興及神華。