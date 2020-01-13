港股直擊 即巿股評

憧憬中美首階貿易協議本周簽署，人民幣在岸及離岸價升穿6.9兌一美元，港股連升第三個交易日，累飆867點或3.1%，盤中僅差45點見兩萬九關，大市連續兩個交易日成交過千億元。

恒指高開134點，報28772，早段升幅曾縮至33點，低見28671點，但人民幣走強，港股升幅擴大，午後最多曾升333點，高見28971，創去年7月4日以來盤中新高，尾市升勢略放緩，但全日仍升逾三百點收市。最終恒指收報28954點，升316點或1.11%，創去年5月8日以來收市新高。個股下跌比例46%，上升比例54%。

國指收造11396，升129點或1.15%。

大市成交額1118.11億元，為去年12月13日以來最高。

即月期指升296點或1%，報28962，高水7點，成交13.6萬張。

人民幣兌美元在岸價升穿6.9兌一美元，在岸高見6.8945，離岸價亦升穿6.9，最高見過6.8934，最新分別造6.8952和6.8938，升241和212點子。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)亦升0.2%；ETF互聯互通有望今年啟動，港交所(00388)漲1.9%；建行(00939)升1.2%；舜宇(02382)升2.6%；上周獲管理層增持的恒安(01044)，收市再揚3.8%，更錄五連升，更是升幅最大藍籌；碧桂園(02007)跌1%，為表現最差藍籌股。

焦點板塊

科網股：被稱為「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，股價亦破位，全日分別漲2.2%、升1.8%及3.2%，當中阿里及美團盤中創上市後高位，曾見224.6元和113.9元，騰訊則重返400元大關，收報406.4元創逾一年半高位。其他軟件股亦熱炒，美圖(01357)擬未來3年逐漸部署醫美業，全日抽升10.8%；擎天(01297)飆升9%；微盟(02013)抽高9.8%；網龍(00777)大升7.4%；金山軟件(03888)升4.4%；金蝶(00268)漲4.2%。

物管股：多隻創上市新高，保利物業(06049)最高見過55.1元，飆6%，創上市後高位，全日仍揚4.6%；中金上調目標價3%至33.5元的碧桂園服務(06098)，股價也創上市後最高，曾見29.2元，收升1.1%；同創上市後高位的物管股還有時代鄰里(09928)、雅生活(03319)、永升(01995)、寶龍商業(09909)及中海物業(02669)，今日分別升1.5%、4.5%、1.2%、4%及1.4%。

4S股：永達汽車(03669)獲花旗升目標價5.1%至14.3元，全日大升13.2%；正通(01728)揚4.3%；廣滙(01293)飆7.5%；和諧(03836)急揚6.4%；中升(00881)升2.4%。

內需股：跑輸大市，安踏(02020)跌2.5%；李寧(02331)跌0.6%；上周遭高盛降目標價的百威亞太(01876)，股價創上市新低，曾低見24.4元，收市仍挫3.7%；潤啤(00291)降1.6%；青啤(00168)跌1%；頤海(01579)跌1.4%；康師傅(00322)跌1.1%。

焦點股份

中芯(00981)：14納米製程提前一年大量生產，股價反彈5.6%；同行華虹(01347)更全日大升15.5%。

比亞迪(01211)：全日大升15.9%，工信部長苗圩稱新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降，代表原定2020年後新能源汽車補貼全部退出的時間或延後。

中糧肉食(01610)：收插6.1%。集團去年全年生豬出欄量198.5萬頭，按年減少22.2%；生鮮豬肉銷量14.6萬噸，下跌23.3%。

新城系：尾段沽盤突湧現，新城發展(01030)挫5.9%；新城悅(01755)今早創過上市新高後，收市轉挫4.4%。

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