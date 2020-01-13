兩隻新股今日掛牌，尚晉國際控股(02528)全日潛水，開報1.63元，早段見1.67元全日高，午後低見1.35元，收報1.46元，較招股價2元，低27%，成交額6860萬元。
不計手續費，一手2000股蝕1080元。
創業板中國宏光(08646)開報0.95元，早段高見0.98元，曾回落至招股價0.77元，最終收報0.79元，較招股價高2.6%，成交額2490萬元。不計手續費，一手3000股賺60元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
兩隻新股今日掛牌，尚晉國際控股(02528)全日潛水，開報1.63元，早段見1.67元全日高，午後低見1.35元，收報1.46元，較招股價2元，低27%，成交額6860萬元。
不計手續費，一手2000股蝕1080元。
創業板中國宏光(08646)開報0.95元，早段高見0.98元，曾回落至招股價0.77元，最終收報0.79元，較招股價高2.6%，成交額2490萬元。不計手續費，一手3000股賺60元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|御龍山商場連9車位招標出售
|上一篇：
|大和料中交建海外業務復甦 升價至8元