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恒生指數公司公布，今日發出有關恒生指數應否納入同股不同權公司及第二上市公司的諮詢文件。

該文件同時探討恒生指數的定位、恒生指數中金融行業比重的情況，以及其他和恒生中國企業指數相關之事宜。

有意見人士可於3月13日或以前填妥諮詢文件並提交。恒生指數公司預計將於5月公布有關諮詢結果。

另外，恒生指數公司宣布，今年2月份之指數檢討開始，第二上市的大中華非同股不同權公司亦會被納入到恒生綜合指數的選股範疇。假若有公司因此被納入至恒生綜合指數，有關變動將於3月6日收市後實施，3月9日起生效。