港股直擊 即巿股評

憧憬中美本周簽訂首階貿易協議，人民幣在岸及離岸價曾升穿6.9兌一美元，港股連升兩日後，今早進一步走強，曾升逾301點，創逾半年高位。

恒指高開134點，報28772，早段升幅曾縮至33點，低見28671點，但人民幣走強，港股升幅擴大，最多曾升301點，高見28940，創去年7月4日以來最高，之後升勢放緩，最終恒指半日收報28874點，升235點或0.82%，國指收造11376，升109點或0.97%，大市成交額592億元。

人民幣兌美元在岸價今早升穿6.9兌一美元，高見6.8974，離岸價亦升穿6.9，今早高見6.8969，最新分別造6.9017和6.8995，升175和155點子。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升0.2%；滙控(00005)亦升0.3%；ETF互聯互通有望今年啟動，港交所(00388)創近6個月高位，最高見過297.4元，中午仍升1.4%；建行(00939)升1.3%；舜宇(02382)升1.7%；恒安(01044)再揚5.8%，暫錄五連升，更是升幅最大藍籌；神華(01088)跌1.2%，為表現最差藍籌股。

焦點板塊

物業管理股：再度集體炒上，多隻創上市新高，保利物業(06049)最高見過55.1元，飆6%，創上市後高位，半日仍揚5.5%；中金上調目標價3%至33.5元的碧桂園服務(06098)，股價也創上市後最高，曾見29.2元，中午升2.1%；同創上市後高位的物管股還有時代鄰里(09928)、雅生活(03319)、永升(01995)、新城悅(01755)、寶龍商業(09909)及中海物業，半日分別升4.6%、3.2%、2.8%、3.1%、4.7%及1.5%。

科網股：被稱為「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，股價亦破位，半日分別漲2%、升0.7%及3.5%，當中阿里及美團盤中創上市後高位，曾見222.8元和113.9元，騰訊則重返400元大關。其他軟件股亦熱炒，挈天(01297)飆升9%；微盟(02013)抽高7.3%；金蝶(00268)漲3.7%；網龍(00777)升3.6%；美圖(01357)漲3.2%；金山軟件(03888)升2.9%。

4S股：永達汽車(03669)獲花旗升目標價5.1%至14.3元，半日大升12.5%；正通(01728)也飆5.5%；廣滙寶信(01293)揚4.8%；和諧(03836)揚4.4%；中升(00881)升1.8%。

焦點股份

比亞迪(01211)：中午大升10.1%，工信部長苗圩稱新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降，代表原定2020年後新能源汽車補貼全部退出的時間或延後。

中糧肉食(01610)：中午插6.1%。集團去年全年生豬出欄量198.5萬頭，按年減少22.2%；生鮮豬肉銷量14.6萬噸，下跌23.3%。

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