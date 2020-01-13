即巿股評 港股直擊

熟我嘅都知我捉個股真係五五波，上個星期見捉到隻舜宇光學(02382)，隻牛(number都唔記得啦)揸過夜嘅話，第二日開市即賺四成；跟手諗住喺個股上再下一城，於是就揀咗隻超買緊嘅港交所(00388)出嚟，博日線圖上出現鐘擺，股價下行，所以就揀咗隻港交熊(63371)。但可惜去到上個星期五(1月10日)臨收市前一個鐘都無，見到隻港交所5分鐘圖出現個古怪現象：SlowSTC(14,3)有出現鐘擺，但個股走勢無跟到。於是唯有喺FB度喺返自己篇稿度留言話有古怪，放棄勿持貨過weekend。

結果，今日恒指即使暫見(截至10點13分止)高開低收，但港交所升幅從未失禮過，創三個月新高之餘仲升緊0.9%，貼住條保歷加通道頂向上運行；咁當然啦，今日再睇港交所呢個圖梗係比上星期五進一步超買啦，想再次出手開佢淡倉？都係嗰句啦：我捉個股真係五五波架咋。

今朝恒指彈高，相信都係因為騰訊(00700)開搶高升至$400關口有關，依家10點19分，騰訊倒跌0.2%，報$397.8，日線圖上雖然未見騰訊升穿保歷加通道頂($401.29)，但SlowSTC(14,3)兩線升穿90以上水平，14RSI亦高見70樓上，保歷加通道口亦見收窄，開騰訊淡倉...真係心癢、手更癢。

不過，當睇緊恒指牛熊證街貨圖時，就等同搽咗無比膏一樣，對於騰訊淡倉已經不痛不癢，事關熊證首層28600至28699點呢度已經被今早高開市被殺清，呢度有相當於260張期指，變相28700至27899點呢度先至係熊證最貼價街貨層。

截至10點24分恒指最高做過28791點計，呢層裡面嘅街貨其實都被殺得八八九九，嚴格嚟講都可以將再上一層28800至28899點視為最貼價街貨層，呢度雖然只有452張期指；但如果恒指生性嘅話，28900至28999點呢層過千張期指嘅重區貨就等緊班牛仔啦。話就話仲有兩個星期先至農曆新年，但過年即係有幾日紅日無市開，但唔等於大戶呢個月嘅達標quota會因而減少架嘛，喺追數嘅情況之下呢層重貨熊睇嚟有啲凶多吉少，但會唔會再慳皮啲，將28800至28899點呢層再儲多啲街貨先一次過食就唔知，不過估到嘅係若然恒指要上行的話，推高恒指最快靚正嘅方法，就梗係推高重磅股啦。假設所有嘢成立的話，咁你仲會唔會開騰訊淡倉？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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