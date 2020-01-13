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【異動股】維達曾飆逾7% 料去年純利增七成

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維達(03331)料去年純利增70%，股價應聲造好，最高見過16.76元，飆7.3%，新造16.56元，仍急揚6%，成交金額963萬元。

集團指發盈喜，預期截至去年底止年度之經營溢利按年增加超過50%，純利按年更增加超過70%。2018年度之經營溢利及純利分別為10.2億元及6.49億元。

公司稱，2019年度利潤的正面發展主要由於有利的原材料價格加上持續收益增長及有所改善的產品組合所致。

至於恒安(01044)也升0.3%。

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