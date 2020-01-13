港股直擊 即巿股評

維達(03331)料去年純利增70%，股價應聲造好，最高見過16.76元，飆7.3%，新造16.56元，仍急揚6%，成交金額963萬元。

集團指發盈喜，預期截至去年底止年度之經營溢利按年增加超過50%，純利按年更增加超過70%。2018年度之經營溢利及純利分別為10.2億元及6.49億元。

公司稱，2019年度利潤的正面發展主要由於有利的原材料價格加上持續收益增長及有所改善的產品組合所致。

至於恒安(01044)也升0.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。