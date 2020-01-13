港股直擊 即巿股評

港股連升六周累漲2291點，市場觀望本周三美中簽署第一階段貿易協議，另外本周後期內地經濟數據公布亦備受關注。

美股上周五先升後跌，終止兩連升。三大指數早段均創出歷史新高，不過美國最新就業數據欠佳，拖累高位回落。道指收報28823點，跌133點或0.46%；納指跌0.27%收報9178點；標普500指數收報3265點，跌9點或0.29%。總結上星期，道指累升0.7%；標普500指數升0.9%；納指升1.8%，是連續第五周上升。市場關注金融股業績公布。

美伊衝突緩和，投資者關注美國原油庫存上升及其他原油供應充足跡象，國際油價上周五收市持續下跌，已經連續第四日下跌。紐約2月期油上日收報每桶59.04美元，跌52美仙或0.87%；總結上星期，累積下跌6.4%，是自去年7月以來最大單周跌幅。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.24元，較本港上日收市低0.61元；騰訊(00700)ADR收報399.43元，高0.83元；國壽(02628)ADR收報22.41元，低0.09元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.55元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報4元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.73元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.45元，高0.25元；聯通(00762)ADR收報7.08元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.09元，無升跌。

ADR港股比例指數報28644，較上周五恒指收市高5點。恒指上周五收報28638點，升77點或0.3%，創去年7月19日以來收市新高。恒指短期阻力參考1月3日高位28883點，較重要支持位參考20天線約28080點附近。

國務院副總理劉鶴將率團於本周一至三（13至15日）赴華盛頓簽署中美第一階段協議。美國白宮官員表示，華府已邀請至少200人，參加本月15日美中第一階段貿易協議的簽署儀式，但兩國尚未最後敲定具體簽署的內容，只剩將86頁協議文本翻譯成中文。白宮經濟顧問庫德洛上周五指，協議文本的翻譯工作進展非常好，基本上已經完成，又說簽署儀式會按計劃進行。

內地將於本周二公布上月進出口數據，周五則公布去年的GDP數據。

中國銀保監會就2020年重點工作做出安排，提出今年會嚴防信貸資金違規流入房地產領域。

焦點股份

港交所(00388)：據IFR引述知情人士指出，經營內地肯德基等餐飲品牌的百勝中國，考慮在香港上市，最早是在2020年，惟目前仍未決定，百勝中國正與顧問商討。另外路透表示，早前傳出計劃回港上市的攜程，現正於銀行磋商第二上市事宜。

西部水泥(02233)：預料截至去年底止全年純利大幅增加。

周大福(01929)：公布截至去年12月底止第三季，港澳及中國同店銷售按年分別下跌35%及升2%，零售值則分別跌38%及上升17%。

維達國際(03331)：預期截至去年底止年度之經營溢利，將較2018年度同期增加超過50%，而去年股東應佔溢利則較2018年度增加超過70%。

今日有兩隻新股掛牌，據耀才暗盤交易市場，國際品牌時尚服裝零售--尚晉國際(02528)暗盤收報1.67元，較招股價2元低一成七；中國宏光(08646)暗盤收報0.9元，較招股價0.77元高出一成七，公司主要在華南從事生產及銷售建築玻璃產品，股份公開發售部分錄得超額認購近27倍。