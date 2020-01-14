即巿股評 港股直擊

伊朗上周三(8日)凌晨發射超過二十枚短程導彈，攻擊美軍兩個駐伊拉克基地，以報復高級將領蘇萊馬尼較早前在伊拉克遭美軍無人機擊殺；伊朗革命衞隊聲稱攻擊只是第一步，又警告美國區內盟友如果提供基地予美國用作對付伊朗，將同樣受到襲擊。

美國總統特朗普當日（香港時間晚上約11時半）在白宮發表全國講話指出，由於預警系統發揮效用，美軍駐伊拉克遇襲基地並沒有造成人員傷亡，而伊朗在報復（蘇萊馬尼被殺）後，看來已退讓，因此不考慮向伊朗動武，但會向伊朗實施額外懲罰性經濟制裁。侵侵又批評，2015年由美、中、俄、英、法、德等簽署的伊朗核協議充滿缺陷，呼籲其他簽署國（跟隨美國）退出協議。

美軍駐伊基地遇襲，引發恒指上周三開市早段曾急挫465點（1.64%），最後仍跌了235點收市，失守10天線（28213點）。然而，侵侵其後「息事寧人」的回應，刺激翌日恒指裂口回升474點，上周五續有77點（0.27%）進賬，收報28638水平。一周淨升187點（0.65%）。

1月8日「搏拳實錄」已大膽推測，蘇萊馬尼事件應不會導致美國與伊朗爆發正面的軍事衝突，但侵侵對於擺明「剃眼眉」的伊朗，僅僅予以額外制裁就了事，亦大出本欄的意料之外。俗語云「虱多不癢」，多年來備受美國可能是全球最嚴厲制裁的伊朗，相信已沒有「痕癢」感覺。老徐估計，侵侵知道一旦與伊朗正面開戰，不可能在三幾個月的短時間解決，勢必影響他爭取連任的機會，況且民主黨亦已「手指拗出」，對他繞過國會下令襲殺蘇萊馬尼表示不滿。

無論如何，侵侵在白宮的不到10分鐘的講話，老徐的28600點short call已由賺變微蝕19點（以港交所網頁顯示上周五367點收市計）。不過，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五跌了3.3個百分點，至66.2%水平，連同短線市寬與恒指連續兩日呈明確的「熊背馳」，或顯示有部分基金趁好消息進一步減持（見1月6日「搏拳實錄」）。

此外，上月30日「搏拳實錄」提到的以1個標準差計算的恒指TrendWatch下降通道，終於扭轉成為小角度上行的上升通道，與此同時，恒指已連續10個交易日在通道頂以上運行，技術頗見超買；加上恒指又在大成交額（上周五主板錄得1053億元的去年12月17日以來最大成交）的配合出現陰燭，不利短線表現。

老徐打算今天（周一）亦借好消息加注short期指貼價call，或利用上述short call的348點期權金，買入即月的價外put，博恒指超買調整。

最後，中國商務部確認副總理劉鶴將於13到15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議；台灣民進黨蔡英文成功連任，對恒指而言都屬短線偏淡的新聞，下一篇「搏拳實錄」會作解讀。

老徐