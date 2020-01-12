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【個股分析】高鑫零售可受惠國策 中短線皆宜

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高鑫零售(06808)以「歐尚」及「大潤發」品牌於內地經營大賣場及商場業務。按2019年上半年營業額計算，市場佔有率達15.7%，領跑大型綜合超級市場行業。目前擁有485家綜合性大賣場(「歐尚」76家和「大潤發」409家)，總建築面積約1300萬平方米，70%為租賃門店，29.8%為自有物業門店。門店約8%位於一線城市，二線、三線和其他城市分別佔16%、46%和22%，擁有全國性零售網絡。

在2017年11月，高鑫零售與阿里巴巴組成戰略聯盟，後者更注資224億元人民幣，取得約36.16%權益，發展線上線下業務。高鑫目前已成為天貓超市供應鏈的一部分，進一步融入阿里的生態系統，有望利用阿里的用戶累積、物流和支付體系等，提升自身競爭能力。

雖然阿里入股，高鑫2018年度業績表現不進反退；但經過一年的磨合期後，雙方的協同效益開始於2019的中期業績顯現。截至去年6月底止，上半年收入按年下跌6.4%至505.86億元人民幣，但純利上升5%至17.66億元人民幣，擺脫早年的負增長；同期毛利上升2.1%至131.88億元人民幣，毛利率亦增0.3個百分點至24.2%。集團上半年線上產品增加了高利潤的已包裝產品銷售，如「即燒、即熱、即食」種類，線上生鮮業務佔比逾50%，因此帶動整體毛利率增長。

期內銷售貨品所得收入減少7%至485.22億元人民幣，主要由於家電部門自2018年8月起的業務模式，從自營轉為由蘇寧代銷，因此家電產品銷售收入為佣金收入，而非總銷售營銷收入。

今年可望增加派息

預期今年內地續以穩定經濟增長為主要目標，政策趨向鼓勵消費提振內需，應有助高鑫的傳統及新型零售發展。另外，去年集團資本開支已達頂峯，今年升級設施投入相對減少；連同目前持有的127億元人民幣現金，可望增加未來數年的派息水平，成為其一大吸引點。最後，高鑫零售核心零售業務與阿里巴巴關聯度高，業務增長值憧憬，去年下半年以至今年業績可望進一步向好。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期高鑫零售2019、2020及2021年每股盈利為0.291、0.318及0.348元人民幣，給予12個月目標價10.8港元，相當於今年預測市盈率33.2倍，評級「中性偏好」。

蔡向成   元富證券(香港) 研究部經理

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