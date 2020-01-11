即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市周五略為偏軟，全星期計仍有進賬，上證指數連升6周，累漲7.67%，惟始終未能企穩3100點。隨着1月大量限售股解禁潮到來，市場開始懷疑「春季躁動」可否延續下去。

A股的限售股(Restricted shares)主要分兩大類：一種是由股改所產生，即股權分置改革前不准買賣的股份(大多數屬國有股和法人股)，並會按承諾於若干期間內逐步轉作流通股，可以在股市出售。另一類是上市公司IPO或再次融資時設定禁售期的股份。

理論上，限售股解禁意味流通股份增加，將帶來新供應，改變相關上市公司股份供求比例，持有者一旦賣出，某程度更會為股價添壓；大批公司股份「鬆綁」，亦不利整體大市。值得留意的是，限售股解禁並非代表相關股份必須馬上減持，股東通常會視乎市況及本身利益決定是否繼續持股，再適時出售。

據統計，今年1月共約200家A股公司限售股解禁，按目前股價估算，涉及市值近7000億元(人民幣．下同)，是10年以來第三高月份，只稍低於2015年6月的7675億元和2013年7月的7439億元。

以年度而言，A股解禁規模自2016年回升，並在今年迎來高峰，預料達3.7萬億元，較2019年增約4000億元，創2011年後新高。附【圖】所見，以6個月累計解禁市值來看，對上3次解禁潮分別發生於2013年10月、2015年8月及2018年6月，首兩次A股榮辱互見。

2013年的解禁高峰期前，A股經歷2008年金融海嘯後第二度探底，上證指數從2009年反彈浪頂3478點，輾轉回落至2013年6月25日的1849點6年半新低，由於內地企業盈利漸呈復甦勢頭，估值慢慢修復，所以指數在那次解禁潮中表現相對穩健。

2015年時情況剛好相反，正值股災肆虐。上證指數於2015年6月12日攀至5178點頂峰，低位累飆近1.8倍，在高估值和盈利開始惡化「雙殺」下，A股大幅下挫，當時主要股東減持規模錄得歷史新高的逾千億元，相信不少屬解禁股股東，為免手上股份「減值」，於是加快出售套現，進一步推低股市。

不難發現，公司盈利前景及估值，甚至股東本身財務狀況，才是沽貨與否的核心考慮因素，流通股供應量多寡，雖受限售解禁影響，卻不足以主導大市，如視此為升跌催化劑則未嘗不可。以前年6月解禁潮為例，就「撞正」中美關稅戰「開火」前後，或加深了股市的下滑幅度。

在今年3月，6個月累計解禁市值預期將達到2020年的高峰，巧合的是，中美第二階段貿易談判屆時亦應已展開，假若兩國摩擦再次升溫，隨時拖累內地股市受壓，碰上天量限售股「鬆綁」，不排除主要股東為鎖定利潤，借機加速出貨，使大市百上加斤。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容