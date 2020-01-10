今日 22:19
重要通告
港股直擊
明發(00846)公布，擬發行明年到期、年利率15%的2.2億美元債券。
該公司擬把所得款項淨額，用於若干現有債務的再融資及用於一般企業用途。
中美落實簽貿協 港股飆473點
今日信報
武漢肺炎初判屬新型冠狀病毒
中大科研學者陳世祈團隊 研發尖端3D打印…
張綺霞
｜
今日信報
開戰恐慌消散 內需落鑊迎春節
陸文
｜
今日信報
兩強勢股策略近10年跑贏盈富
呂梓毅
｜
今日信報
高科技口罩 稱比普通口罩強50倍
信健康
切片掃描儀加速病理診斷 電腦成像省時可靠
StartupBeat
【2020】環球股票機會待發掘
David Bertocchi
｜
財富管理
瑞銀維持減持港股 料今年樓價跌5%
香港財經 ｜ 今日 14:25
鄭文傑與家屬斷絕關係 冀家人不被騷擾
時事脈搏 ｜ 今日 11:44
中午反覆高收15點 科技股跑出 物管群起破頂
港股直擊 ｜ 今日 12:34
瑞銀轉軚睇好融創 大升目標價逾倍至60.8元
港股直擊 ｜ 今日 11:32
新地借出元朗三幅地 建2000過渡房屋單位
香港財經 ｜ 今日 16:47
平安科技夥英特爾成立創新實驗室
港股直擊 ｜ 今日 12:12
攜程傳與銀行洽談來港第二上市
香港財經 ｜ 今日 17:59
【新股追蹤】建橋教育傳下限定價
香港財經 ｜ 今日 11:51
【短片】盧志明:大市整固後預期首季反覆挑戰三萬點
港股直擊 ｜ 今日 13:41
「內地版IG」小紅書擬融資 估值468億
中國財經 ｜ 今日 16:11
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞