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今日 18:14 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入大增至42.6億 買騰訊融創 沽中海外萬科

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內地股市偏軟，加上港股受大型配股消息影響，港股全日反覆，全日升77點，成交增加至1052.7億元。

北水流入大幅增加，由上日13.63億元，大幅增加至42.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)逼近400元關，全日有11.78億元淨買，為北水最多淨買個股；美團(03690)亦有2.16億元淨入；小米(01810)亦有1.62億元淨買；中興(00763)也有1.5億元，IGG(00799)則錄3507萬元淨買；舜宇(02382)則錄1304萬元淨入。

今日配股的融創(01918)及藥明生物(02269)，全日也有11.24億和4.63億元淨買。

其他淨入較多個股包括建行(00939)和中行(03988)，全日分別有1.73和1.51億元淨入。

不過，中海外(00688)及萬科(02202)全日分別有1.32億和1.07億元淨沽；金價回落，紫金(02899)全日也有1.02億元淨沽；中石油(00857)和國航(00753)全日也分別有7462萬和3392萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、建行、藥明生物、小米、中行、紫金、美團、舜宇及中海外。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、融創、美團、中興、藥明生物、萬科、小米、IGG、國航及中石油。

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