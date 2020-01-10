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攜程傳與銀行洽談來港第二上市

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阿里巴巴(09988)回歸香港第二上市後，中國最大的線上旅遊服務提供商攜程，據報正在與銀行進行磋商，計劃在香港進行第二上市。

路透引述消息人士透露，攜程已接洽中金公司(03908)、摩根大通和摩根士丹利，研究在香港的發股計劃。據悉，攜程希望最早在今年上半年出售至少10%的股份。

消息人士稱，該交易仍處於初期階段，細節可能會有改變。

另一名直接知情人士表示，除攜程外，包括網易和百度在內的其他在美國上市的中國科技公司，亦已經與港交所(00388)進行初步磋商，討論在香港第二上市的可能性。

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