港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，不過A股偏軟，港股今日表現反覆，收市創近半年高。

恒指高開104點，報28665點已屬全日高，開市後反覆，曾倒跌56點，見28504點全日低，中午升15點，午後在騰訊(00700)帶動下一度升85點，惟乏力破開市高位。恒指收報28638點，升77點或0.3%，創去年7月19日以來收市新高。大市今日升/跌股份比例各半。

總結全周，恒指升186點或0.7%；連升第六周累飆2291點或8.7%。

國企指數報11267點，跌13點或0.1%。國指六周累飆965點或9.4%。

由於有股份大手配售上板，大市全日成交額1052.73億元，去年12月17日以來新高。

即月期指收市升44點，報28666，高水28點。

A股反覆低收，滬指跌0.08%；深成指跌0.17%。

美國道指期貨最新升37點，報28966。

藍籌港銀向好，恒生(00011)升1.2%；中銀香港(02388)升1.1%。長和系亦造好，長和(00001)升0.7%；長建(01038)升1.3%；長實(01113)升1.2%；電能(00006)升0.1%。另外，銀娛(00027)創逾一年高，收市升2%。隔晚國際油價連續第三天回落，中石油(00857)挫2.2%；中海油(00883)跌1%；中石化(00386)跌0.4%。

焦點板塊

科技股：今日續跑出，龍頭騰訊高見399.2元，收市升2.2%；阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，收市升1.1%；美團(03690)升1.1%。另外，微盟(02013)升8.7%；IGG(00799)升9.9%；金蝶(00268)升9%；第七大道(00797)飆升12.1%；樂遊(01089)升3.1%。手機設備股方面，高偉(01415)創逾一年半高，收市升7.8%；比亞迪電子(00285)升3.1%；信利(00732)升5.6%。5G概念方面，中興(00763)升1.5%；鐵塔(00788)升2.4%。另外，ASM(00522)創逾年半高，收市升3.1%；聯想(00992)升3.5%。

內房股：融創(01918)折讓8%配股籌80億元，股價挫4.4%，成交42.69億元，並拖低全線內房，藍籌華潤置地(01109)、碧桂園(02007)和中海外(00688)，分別跌3.4%、1%和0.8%。另外，萬科(02202)跌3.1%；恒大(03333)跌1.4%；龍湖(00960)、世房(00813)和旭輝(00884)跌逾2%。

物業管理股：今日跑贏內房，碧桂園服務(06098)、保利物業(06049)、時代鄰里(09928)、寶龍商業(09909)、新城悅服務(01755)、雅生活服務(03319)和永升生活服務(01995)全數創過上市新高。另外，綠城服務(02869)升0.8%；銀城生活服務(01922)飆11.9%；鑫苑服務(01895)反彈19.1%。花旗發表報告，睇好物業管理板塊上半年持續跑贏大市，行業首選雅生活和碧桂園服務。

內需股；個別股份續跑出，飛鶴(06186)再創新高，收市升半成；H&H(01112)升2.9%；海底撈(06862)升3.7%；頤海國際(01579)升2.2%；呷哺呷哺(00520)升2.9%；統一(00220)升1.8%；五谷磨房(01837)升7.5%；滔搏(06110)升3.6%。藍籌恒安(01044)升0.3%，全周累飆11%為藍籌升幅王。

焦點股份

藥明生物(02269)：股價挫5.4%，報97.6元，成交額78.41億元。集團控股股東WuXi Biologics以每股96.05元配售6080萬股，套現58.4億元，持股量降至35.48%。

廸生創建(00113)：美國非上市投資被併購，獲利逾9億，復牌曾飆47.2%，收市升33.3%。

中國資源交通(00269)：大幅波動，曾升31.58%，午後甫開掉頭暴瀉，由高位急挫，於下午2時07分停牌，停牌前報0.025元，下挫34.21%，成交量激增至17.76億股。。

麗年國際(09918)：今日上市收報0.249元，較招股價0.25元，低一仙，成交額7920萬元，不計手續費一手蝕8元。

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