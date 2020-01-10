中國財經 港股直擊

被視為「內地版Instagram」的小紅書據悉正在就融資進行初期洽談，估值約在60億美元(468億港元)。

外電引述消息人士指出，內地年輕人熱捧的社交平台小紅書，計劃融資約4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。該公司正在與一位顧問就融資計劃合作，已與潛在投資者接觸。據悉，融資規模尚未最終敲定，討論仍處於初期。

消息指出，獲騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)投資的小紅書，去年估值達到50億美元左右(390億港元)。

去年7月底，小紅書App遭應用程式商店下架，當時包括華為、Oppo、魅族等在內的安卓(Android)手機應用商城，以及安卓手機管理軟件豌豆莢內，均未能搜索到小紅書App。該公司其後暫停融資計劃，而今次將尋求新一輪融資。根據公司網站，小紅書後來又得以恢復下載，截至去年7月，小紅書擁有3億多用戶。

小紅書成立於2013年，當時是一家向國內用戶推薦海外購物網站的網際網絡社區。後來，小紅書進入電商行業，並發展成為一家社交媒體平台，用戶可發布視頻和照片，分享在護膚、美食和旅行等方面的日常生活。

去年，小紅書完成3億美元的D輪融資，估值超過30億美元。D輪融資由阿里巴巴領投，金沙江創投、騰訊投資等投資者跟投。