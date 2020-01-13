即巿股評 港股直擊

讀者馮小姐問:「本人持有2000股閱文(00772)，一年多前以平均價52元買入，見近期股價回升不少，想問今年有無機會返家鄉，謝謝。」(上周五收報40.85元，升2.1%)

盧志明 獨立股評人

「閱文去年技術阻力約43.5元，跟現價已接近，若能升穿，才有望挑戰2018年主要壓力區48元，短期要升至52元相對機會較低。基本因素方面，公司去年中期營業額增長三成至29億元人民幣，惟純利表現卻下跌22%，不派息；活躍用戶升1.7%至2億，不過付費用戶平均每月降至22.5元，反映經營出現樽頸，跟最初招股給市場較大憧憬有出入，免費閱讀模式對其影響大，廣告收入亦持續疲弱。近期股價上升因為市場追捧新經濟股，建議讀者參考以上指標，再作部署。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「今年無疑是新經濟股年，因該批股份開始錄得季度甚至年度盈利，美團(3690)是其中的佼佼者，去年股價累升逾倍。而閱文去年中期純利反而錄得下跌，主因收購新麗傳媒及推廣免費閱讀產品，令銷售及營銷開支急增。收購新麗傳媒時，訂立確保利潤協議，為閱文提供保障。另外，按調查機構BigData-Research數據，目前內地數碼閱讀用戶規模達7.4億人，市場規模達204.8億元人民幣，而閱文的市佔率達25.2%，保持第一位，相信數年內難有其他企業挑戰其領導位置，為整體業務收入提供有力支持。近期該股股價回升不少，突破多個成交量密集區，短期若能守穩38港元，相信再向上機會較大，惟閣下於52港元買入，距離現水平仍有近三成空間，要回到家鄉價仍需時間。」

尹德政 信報高級分析員

「一眾中型新經濟股中，閱文是罕有錄得盈利的股份，加上內地有報告指數碼閱讀用戶規模達到7.4億人，按年升1.4%，而閱文市佔率排第一，市場份額達25%，拋離第二及三位的掌閱(20.6%)及書旗(20.4%)，在近期全球科網股強勢下，閱文也跟勢炒上。技術走勢方面，閱文經過一輪抽升後，14日RSI達80樓上，即處超買水平，加上拋離10天線(現處35.9元)，短線回調機會大，上面阻力為43元。至於能否重返52元關，相信要留待全年業績公布後，才可判斷。」

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