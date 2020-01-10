中國資源交通(00269)今早曾升31.6%，見0.05元創逾9個月高，午後甫開掉頭暴瀉，曾挫74%，見0.013元，逼近一仙底價，現跌39.5%，成交額6410萬元。
成交量激增至16.24億元，該股過去一個月日均成交量僅1820萬股。
中國資源交通主席曹忠，去年9月遭李嘉誠基金會提出破產呈請。同樣由曹忠任主席的五龍電動車(00729)及五龍動力(00378)，最新分別無起跌和跌2.1%。
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