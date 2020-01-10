港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，不過A股今早偏軟，港股昨日收五個半月高後表現反覆。

恒指高開104點，報28665點屬半日高，開市後反覆，曾倒跌56點，見28504點半日低，及後回穩。恒指中午收報28576點，升15點或0.1%，大市成交額622.79億元。

國企指數報11250點，跌31點或0.3%。

A股偏軟，滬指半日跌0.26%；深成指跌0.23%。

長和系藍籌造好，長和(00001)升0.8%；長建(01038)升1.3%；長實(01113)升1%；電能(00006)升0.1%。另外，銀娛(00027)升1.8%；中生製藥(01177)升1.5%。隔晚國際油價連續第三天回落，中石油(00857)挫2.9%；中海油(00883)跌1.8%；中石化(00386)跌0.4%。

焦點板塊

科技股：今早續跑出，科網龍頭騰訊(00700)升1.8%；阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，半日升1.5%；美團(03690)升1.3。另外，微盟(02013)升9%；IGG(00799)升7.5%；金蝶(00268)升6.6%；金山軟件(03888)升3.4%。手機設備股方面，舜宇(02382)升1.4%；高偉(01415)創逾一年半高，半日升5.1%；比亞迪電子(00285)升3.4%；信利(00732)升4%；小米(01810)升0.7%。5G概念方面，中興(00763)升2.3%；鐵塔(00788)升1.8%。另外，ASM(00522)創逾年半高，半日升3.5%；聯想(00992)升2.8%。

內房股：融創(01918)折讓8%配股籌80億元，半日挫4.3%，並拖低全線內房，藍籌華潤置地(01109)、碧桂園(02007)和中海外(00688)，半日分別跌2.7%、0.8%和2%。另外，萬科(02202)跌2.5%；恒大(03333)跌1.6%；世房(00813)、金茂(00817)和旭輝(00884)跌逾2%。

物業管理股：今早跑贏內房，碧桂園服務(06098)、保利物業(06049)、時代鄰里(09928)、寶龍商業(09909)、新城悅服務(01755)、雅生活服務(03319)和永升生活服務(01995)全數創出上市新高。另外，綠城服務(02869)升3%；銀城生活服務(01922)飆13.3%；鑫苑服務(01895)反彈15.3%。

焦點股份

藥明生物(02269)：半日挫半成，報98.05元，成交額71.61億元。集團控股股東WuXi Biologics以每股96.05元配售6080萬股，套現58.4億元，持股量降至35.48%。

香港電視(01137)：上季訂單總商品交易額增39%，股價創逾4個月高，半日升7.3%。

廸生創建(00113)：美國非上市投資被併購，獲利逾9億，復牌曾飆47.2%，半日升34.9%。

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