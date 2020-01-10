港股直擊 即巿股評

今朝起身清涼返，恒指都似乎經過噚日大升之後，今日冷卻咗少少，開市報104點，報28665點；依家10點3分，恒指已見倒跌14點，做緊28546點，10天線(28348點)仍然守得住。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，今朝恒指高開時將28500至28599點嘅熊證街貨啪死，不過呢度只有相當於30張期指嘅街貨；而28600至28699點就成為熊證貼價街貨層，而呢度就有成616張期指，但唔知會唔會怕太貼價而又先行收隊呢？

牛證方面，首四層街貨為新增街貨層，而最貼價層為28200至28299點，呢度有相當於228張期指。計一計牛熊街貨中間位，即(28600+28299)/2=28449.5點，喺10點15分時mark恒指28532點計，即現價同中間位只係相差82.5點，你話佢企喺牛熊街貨中間都真係唔係錯，100點都無嘅距離不消兩個會合就到。

其實呢期恒指未有明確方向，前排喺個股方向著手，先係舜宇光學(02382)搵到食，噚日再接再厲，再喺個股方向埋手，搵搵吓就搵到隻先排係咁被市傳唱好嘅港交所出嚟，勢強就當然唔好亂咁搵轉角啦，但噚日見佢已經有四日頂穿條保歷加通道頂，SlowSTC(14,3)開始踩入嚴重超買水平，唯今日可能股價隨市下行，暫呈陰燭，14RSI亦由噚日71輕微回落至70水平，似乎已經做出一副高位回落嘅姿態。

假設今日全日嘅高位相當於現時見到嘅高位($275)，如是者就同噚日嘅高位($274.8)幾近形成一個「平頂」，「平頂」+技術指標嚴重超買+升穿保歷加通道頂部，港交熊(63371)，收回價$286，同現價有逾4%差距，槓桿比率約18.23倍屬合理，吼5分鐘圖見超買時先好落場，小注好啦，因為今日星期五啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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