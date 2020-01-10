熱門：

今日 10:36 港股直擊 即巿股評

恒指倒跌41點 重磅科技股強勢

放大圖片

美國與伊朗表明無意開戰，加上中美敲定下周簽署首階段貿易協議，美股三大指數齊破頂。港股昨日急升逾四百點後，今早高開百點後反覆。

恒指高開104點，報28665，之後掉頭向下，一度倒跌41點，報28519。截至10時19分，恒指跌18點，報28542。

國企指數高開31點，報11312，最新倒跌36點，報11244。

內地股市窄幅偏軟，上證指數最新報3089，跌5點或0.17%。

騰訊(00700)最新升1.2%，報395元，創八個月高位。

阿里巴巴(09988)續創上市新高，最新升0.8%，報217.4元；美團(03690)升0.9%。

舜宇(02382)去年12月手機鏡頭出貨量按年升六成八，好過預期，股價昨日急升後，今早再升1.4%。

平保(02318)跑輸，最新跌0.6%，報92.95元。

中東局勢緩和，油價回落，中石油(00857)跌2.9%。

藥物生物(02269)遭控股股東折讓近7%配股，涉逾58億元，今早配股上板，每股作價96.05元，最新跌4.6%，報98.5元。

融創(01918)折讓8%配股籌80億元，股價低開5.7%，報44元，最新跌4.4%，暫為表現最差國指成分股。

碧桂園服務(06098)曾升2.9%，創新高。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads