美國與伊朗表明無意開戰，加上中美敲定下周簽署首階段貿易協議，美股三大指數齊破頂。港股昨日急升逾四百點後，今早高開百點後反覆。
恒指高開104點，報28665，之後掉頭向下，一度倒跌41點，報28519。截至10時19分，恒指跌18點，報28542。
國企指數高開31點，報11312，最新倒跌36點，報11244。
內地股市窄幅偏軟，上證指數最新報3089，跌5點或0.17%。
騰訊(00700)最新升1.2%，報395元，創八個月高位。
阿里巴巴(09988)續創上市新高，最新升0.8%，報217.4元；美團(03690)升0.9%。
舜宇(02382)去年12月手機鏡頭出貨量按年升六成八，好過預期，股價昨日急升後，今早再升1.4%。
平保(02318)跑輸，最新跌0.6%，報92.95元。
中東局勢緩和，油價回落，中石油(00857)跌2.9%。
藥物生物(02269)遭控股股東折讓近7%配股，涉逾58億元，今早配股上板，每股作價96.05元，最新跌4.6%，報98.5元。
融創(01918)折讓8%配股籌80億元，股價低開5.7%，報44元，最新跌4.4%，暫為表現最差國指成分股。
碧桂園服務(06098)曾升2.9%，創新高。