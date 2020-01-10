港股直擊 即巿股評

建發國際集團(01908)曾升5.8%，見10.9元創新高，現升5.2%，成交額2.6億元。

成交量2620萬股，屬上市以來最活躍。

集團今早9時02分錄兩手共1000萬股非自動對盤成交，每股作價9.8元；其後9時03分錄得兩手共800萬股非自動對盤成交，每股作價同樣為9.8元。4手成交共涉1.76億元。

集團日前公布，截至去年12月底止年度，集團累計合約銷售金額約507.8億元人民幣，按年增長1.05倍。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。