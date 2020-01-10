即巿股評 港股直擊 香港財經

2020年首周打響頭炮，筆者於去年12月13日一文預測，恒指是次升浪高位見於1月3日(上周五)或6日(本周一)。從過去一周恒指表現可見，1月3日高位見於28883點，惟當日於高位出現一枝大陰燭，並於三個交易日後亦即1月8日，因該天早上伊朗發射導彈攻擊美國駐伊拉克境內的美軍設施，結果拖累港股當日裂口低開，全日低位見27857點，較1月3日高位回落1026點或3.6%。

暫時看來，筆者的預測可算相當準確，正如上周五已於文章中提醒，有好倉在手的投資者應考慮平倉離場。然而投資者較有興趣了解的是，到底港股下一步將會怎麼走。首先，港股於伊朗發射導彈當日，雖然裂口低開並最多跌過465點，然而當日恒指一直由低位收上去，埋單僅跌235點或0.8%並見陽燭，以地緣政治風險升温的前題來看，跌幅可說是微不足道。

成分股反映進入調整期

更甚的是，香港時間周三晚上，美國總統特朗普竟然不如預期般作出武力還擊，只是打打嘴炮說要經濟制裁伊朗。仗打不成，恒指於周四反手抽高473點或1.7%，收復失守一天的10天線，加上成交金額高達957.4億元，氣勢可謂相當強勁。就目前情況而言，筆者對後市有兩個判斷，雖然看似廢話，但這兩個不同的情境均會對投資者帶來不同的部署。

第一，鑑於恒指連續兩日拗腰向上且獲成交配合，再向上衝將出現兩個情況，一為於28900點水平營造雙頂後回軟，二為突破1月3日高位再向上衝，直至筋疲力盡為止。無論屬於前者或後者，如未來數個交易日港股企穩10天線並繼續向上衝的話，投資者不宜於過程中造淡，但亦不宜於現水平開好倉，畢竟上望空間未必太廣闊。

至於第二個情景，則可判斷為恒指於過去兩日屬虛火式反彈，意思是再次衝上10天線只是假象，並即將重新展開跌浪，而要出現這二個情景的前題假設是，筆者早前推斷是次浪頂已於1月3日出現。不少讀者可能會說，筆者的分析實在是廢話，等於講了一句「個市一係升、一係跌」之類。事實上，目前港股的確處於未知升跌的過程當中，若然真的要二揀一，筆者會揀做淡倉，同時預計要捱500點至700點。

估跌市的原因無非從重磅成分股入手，騰訊(00700)雖然一挾再挾，但同時亦可說是一鼓作氣、再而衰、三而竭，實屬强弩之末；滙控(00005)繼續處於調整過程之中，相信要再回試58.8元水平；友邦(01299)走勢算是較為理想，但同樣是強行拗腰向上，未必夠力一上再上；平保(02318)則繼續在92元至95元之間水平橫行；兩隻內銀股建行(00939)及工行(01398)則仍在調整趨勢中。

FI南方恒成交足

綜合上述多隻重磅股走勢判斷，二揀一的話筆者仍然會選擇看淡一方，有效期至農曆年廿八即1月22日，歷時九個交易日。如未來九個交易日恒指並未出現明顯下跌，筆者將平掉所有淡倉。基於目前筆者判斷大市仍有下跌的可能，因此本周建議買入恒指反向ETF FI南方恒指(07300)，可於現價買入並以5.3元作目標。

FI南方恒指相對其餘三隻1倍反向ETF FI三星恒指(07312)、FI華廈恒指(07321)及FIGX恒指(07336)的優勢，在於成交量相對較多，不會出現無人接貨的情況。不過筆者最近留意到，FI南方恒指雖然聲稱恒指跌1%，其股價便會升1%，但近日其股價跌就跌凸、升就無升足，如閣下自認睇市相當準確而又想食足的話，期指還是最有效的工具。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產