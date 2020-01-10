港股直擊 即巿股評

藥明生物(02269)低開4.6%，報98.5元，甫開低見98.45元，最新跌3.5%，市前大手上板關係，最新成交額60.69億元。

集團公布，控股股東WuXi Biologics以每股96.05元，配售6080萬股現有股份，相當於已發行股本4.69%，套現58.4億元。

配售價較昨日收市價103.2元折讓6.93%。

配售完成後，控股股東持股量將由40.17%減少至約35.48%；繼續保持控股股東地位。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。