美國與伊朗表明無意開戰，加上中美敲定下周簽署首階段貿易協議，美股三大指數齊破頂。港股昨日急升逾四百點後，今早高開百點。
恒指高開104點，報28665；國企指數高開31點，報11312。
藥物生物(02269)遭控股股東折讓近7%配股，涉逾58億元，今早配股上板，低開4.6%，報98.5元。
騰訊(00700)高開1.2%，報394.8元，見八個月高位。
建行(00939)高開0.9%。
融創(01918)折讓8%配股，股價低開5.7%，報44元。
美國與伊朗表明無意開戰，加上中美敲定下周簽署首階段貿易協議，美股三大指數齊破頂。港股昨日急升逾四百點後，今早高開百點。
恒指高開104點，報28665；國企指數高開31點，報11312。
藥物生物(02269)遭控股股東折讓近7%配股，涉逾58億元，今早配股上板，低開4.6%，報98.5元。
騰訊(00700)高開1.2%，報394.8元，見八個月高位。
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