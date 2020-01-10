重要通告 港股直擊

旭輝控股(00884)公布，額外發行2025年到期1.67億美元6厘優先票據。將與本月16日發行於2025年到期為4億美元的6厘優先票據合併及構成單一類別。

額外票據發行所得款項淨額料約1.66億美元，擬用於現有債務的再融資。