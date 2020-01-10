即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅235點。恒指以全日高位收市，收報28561點，升4763點或1.68%，成交金額 957.38億元。國指收報11281點，升201點或1.82%；上證收報3094點，升27點或0.91%。三項指數都向好，以港股走勢較佳，原因之一是午後媒體報道指中國副總理劉鶴會於1月13至15日訪問美國華盛頓，並將會與美國官員簽署首階段貿易協議。

恒指以陽燭收市，創1月6日以來高位。若與早前走勢一併參考，則出現近「早晨之星」的利好形態，後市有望持續反彈。MACD快慢線負差距收窄，走勢轉佳。全日上升股份1137隻，下跌 567隻，整體市況偏好。

舜宇光學(02382)去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%，主要因為公司手機鏡頭市場份額上升，但按月下跌2%。集團車載鏡頭出貨量按月下跌19.5%，受聖誕節假期影響，按年則上升6.4%。集團上月手機攝像模組出貨量按年上升79.2%，受市場份額上升帶動，其他光電產品出貨量按年上升近4倍，按月則下跌34.3%。

中美將於下周簽署第一階段貿易協議及美伊緊張局勢緩和，利好投資情緒。美國總統特朗普表示，華府很快會與中國，展開第二階段貿易協議談判，但他可能會等到11月的大選後，才完成協議，認為這樣可以達成一份更好的協議。美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指在昨日急升後，料早市會在28600水平爭持，至午後或轉弱。

個股

H&H國際控股(01112)的主要業務為向高端媽媽提供高端嬰幼兒營養品以及嬰幼兒護理用品之業務及生產及銷售成人營養補充劑及護膚產品。

集團在2019年首9個月的收入較去年同期增加3.2%至人民幣75.65億元。來自嬰幼兒營養及護理用品業務的收入於截至同比增加11.7%。嬰幼兒配方奶粉分部應佔的收入增加5.9%。益生菌補充劑分部的收入上升11.2%。其他嬰幼兒產品分部收入因Dodie和Good Goû t品 牌在中國和法國市場表現強勁而增長110.5%。成人營養及護理用品業務的收入按經貨幣調整可比基準計算較去年同期下跌5.9%。整體而言，集團期內總收入增加3.2%至人民幣 75.647億元。

集團近日走勢改善，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報35.95元，現價市盈率23.878倍，周息率 1.335%。

獨立股評人 岑智勇