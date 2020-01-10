港股直擊 即巿股評

中美下周將簽署首階段貿易協議，隔晚美國三大指數創新高，港股昨日創五個半月收市新高後，今早有空間進一步走高。

道指收市升211點或0.74%，報28956點；標指升0.67%，收報3274點；納指上升0.81%，收報9203點。

數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數在截至1月4日的一周減少9000人，報21.4萬人，低於市場預期的22萬人。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，現時聯儲局的利率處於合適水平，既可保持美國經濟增長，又能降低失業率及推動通脹至2%的水平。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)亦認為，聯邦基金目標利率在可見的一段時間內也不宜變動。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.8元，較本港上日收市低0.05元；騰訊(00700)ADR收報392.07元，高2.07元；國壽(02628)ADR收報22.35元，低0.15元；中海油(00883)ADR收報13.78元，高0.1元；中石油(00857)ADR收報4.08元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.78元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報64.67元，低0.18元；聯通(00762)ADR收報7.11元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.12元，高0.01元。

ADR港股比例指數報28573點，較本港昨日收市高12點。夜市期指收報28584點，跌38點，較昨日恒指收市28561點，高水23點。恒指昨日收報28561點，升473點或1.7%，創去年7月25日以來收市新高，短線阻力於1月3日造出的28883點。

港交所(00388)行政總裁李小加認為，反修例示威活動對香港經濟造成的破壞程度，將於未來數周顯露，在港有業務的本地上市公司將遭重大打擊。

中國商務部發言人高峰昨在例行記者會上，確認副總理劉鶴將於下周一至周三(13至15日)，率團前往美國華盛頓簽署首階段貿易協議。美國總統特朗普則指，或等到11月總統大選後，才簽署中美第二階段貿易協議。

美國商務部數據顯示，特朗普自2018年2月加徵中國貨關稅以來，美國企業為此付出460億美元(3588億港元)成本，當中包括外國施加報復措施的損失。

焦點板塊

中資券商股：陸續公布上月表現，中信証券(06030)去年12月淨利潤14.57億元人民幣，按年增長1.25倍；海通證券(06837)上月淨利潤10.19億元人民幣，按年上升8.05%；廣發証券(01776)去年全年淨利潤57.49億元人民幣，按年增長54.41%；國泰君安(02611)上月淨利潤9.43億元人民幣，按年下跌18.54%；華泰證券(HTSC)(06886)上月淨利潤11.19億元人民幣，按年增長48.72%。

焦點股份

融創中國(01918)：以每股42.80元配售1.8692億股，佔擴大後已發行股本約4.03%。配售事項所得款項總額約為80億港元。配售價較昨收市46.65元折讓約8.25%。

藥明生物(02269)：控股股東 WuXi Biologics以每股96.05元價格配售6080萬股，佔已發行股本約4.69%，持股由40.17%降至約35.48%。配售價較昨收市103.2元折讓約6.9%。

中教控股(00839)：市傳集團正尋求進行出售資產或分拆業務，並已就此委任顧問。該公司發公告澄清，有關傳聞純屬捏造，毫無事實根據。截至目前，該公司從未計劃出售其任何資產或將集團業務分拆，也從未就此委任任何顧問。

新城發展控股(01030)：去年合同銷售金額約2708.01億元人民幣，按年增長22.48%。

長城汽車(02333)：去年銷量106.03萬輛，按年升0.69%；。

耀才證券金融(01428)：將於1月22日召開董事會會議，藉以考慮派發特別股息。

麗年國際(09918)：今早掛牌，耀才證券暗盤收報0.24元，較招股價0.25元，下跌4%。

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