即巿股評 港股直擊

於2019年最後兩個交易日，多達19隻股份開始招股，除了意味著招股競爭激烈，亦表示大量新股在年初上市，所以要嚴選具值博率的股份。今次要分析專注於消費電子產品的知名電子專業製造服務 (Electronic Manufacturing Services, EMS) 供應商麗年國際(09918)，於今日上市 (1月10日)。根據歐睿報告，集團是中國15大消費EMS供應商 (按2018年的營業額計算) 中唯一未上市的公司；致力於為客戶提供一站式解決方案，提供全方位服務，包括設計開發與優化、提供技術意見及工程解決方案、材料挑選及採購、生產、質量控制及物流管理。

具備五項競爭優勢

另可留意集團具備五項競爭優勢：

1) 遍及消費EMS價值鏈的高度綜合及全方位服務，具備製造多樣化產品組合的能力以及高效的生產流程；

2) 與國際知名及行業領先品牌擁有人的戰略合作以及穩定和悠久的業務關係；

3) 強大的技術實力及產品開發能力助業務進軍新市場；

4) 恪守嚴格的質量保證；以及

5) 富有進取精神、經驗豐富且有遠見的專業管理團隊。

溢利複合增長強勁

而以上競爭優勢，已反映在業績之上，於2016至2018年股東應佔溢利約98萬激增至約7701萬港元，兩年的溢利複合增長率高達7.86倍。如此佳績亦與管理層的眼光有關，集團的收入重點配置在在霧化產品上，在2017年得益於美國霧化產品日益普及，導致集團渠道客戶需求增加以及集團新增產品煙彈。由此可以判斷出集團的商業模式，對於下游渠道依賴非常強。

分析開局潛在升幅

此外，參考昨日開市前發佈的招股結果，留意早前招股價介乎0.250至0.310元，最終下限價上市，與公開發售部分認購率為35.19倍，因高於15倍能觸發配售部分回撥機制啟動之結果不吻合，理應可以高於下限價上市。認購率介乎15至50倍，配額由5,000萬股，上調至1.50億股，佔招股規模30.00%。扣除兩名基石投資者合共獲發1.60億股後，招股規模街貨量為3.40億股，其中32名和61名公開發售和配售最大持份者，共93人，持有約2.61億股，計出街貨佔比為76.71%，接近八成的貨源高度歸邊狀態，暗示股價具備上揚條件。上市初期可望上試每股合理值0.355元，相對上市價0.250元，潛在升幅為42.00%。

大灣區土儲逾六成

再與大家多看一隻正在招股中 (從2019年12月31日至2020年1月9日) 的股份，就是立足大灣區，逐步延伸至河源、長三角城市群及長江中游城市群的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股(09968)。集團專注於城市更新項目，物業項目包括住宅物業項目、綜合物業項目及推廣特定行業的物業項目，旗下17個於2019年9月30日收購中、已竣工或開發中的物業項目之中，總計佔地面積約為200萬平方米，且竣工後的規劃建築面積總計約為450萬平方米；約63%的土地儲備 (已收購或正在收購) 位於大灣區，可視為集團的投資亮點。

特色物業開發項目

根據仲量聯行的報告，截至2019年9月底，集團第一至第四類物業的市值、第五類物業，以及城市更新項目的參考市值合共為約433億。有別於一般內房商，滙景專注於城市更新項目，賣點之一是能以較低土地成本獲得貼近巿區的優質土地。集團業務主要包括房地產開發，包括住宅物業項目、綜合物業項目，以及為推動特定行業的物業項目。住宅物業主要包括分層住宅、排樓、獨棟洋樓及別墅；綜合物業項目一般包括住宅及商用物業；商用物業主要包括零售店舖、購物中心、寫字樓及酒店。集團的賣點之一，是能夠通過制定特定開發計劃提高地塊的可變現價值，同時把握各個開發地盤的特色及優點，以設計具備獨特風格且能夠突顯當地景點或特色的開發項目，包括「旅遊康養生活」項目及「科創產業」項目。

市傳名人入股消息

最後想指出市場近日消息傳出，滙景控股獲吉利汽車(00175)行政總裁桂生悅認購股份，若消息屬實，反映是對集團業務前景看好。預算發佈招股結果和上市日期分別在2020年1月15及16日，由中國銀河國際證券 (香港) 有限公司作為是次上市的獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人，以及聯席牽頭經辦人。每手買賣單位為2,000股，以招股價上限2.39元計出認購成本為4,780元。預期目標價較上市價高15%至20%；買入價下跌10%可考慮離場。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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