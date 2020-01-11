即巿股評 港股直擊 中國財經

美國與伊朗「互轟」後各自釋出善意，市場相信雙方不會「動真格」開戰，風險資產隨即重拾升勢，恒指昨天勁彈473點。A股表現亦佳，上證指數再次逼近3100點，收報3094點，今年短短6個交易日進賬1.47%，雖然未及俄羅斯的3.24%，但於環球主要股市中已屬名列前茅。

附【右圖】所見，人民幣滙價也轉強，CNY(在岸價)本周突破200天線，返回去年8月失守7算前的位置，聖誕節迄今升值逾1%。

內地股滙今年開局理想，主要受惠多項利好消息接踵而至。中方確認國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於下周一(13日)赴美，投資者終等到中美簽署第一階段貿易協議，既證明美國總統特朗普早前貼文爆料並非「信口開河」，也代表中美貿易關係暫不會節外生枝。

另一方面，內地最新公布的12月居民消費價格(CPI)及工業生產者出廠價格(PPI)皆略勝預期，尤其重要的是CPI受到豬肉價格影響程度減弱，通脹壓力略見紓緩，為中央進一步放寬貨幣政策提供有利條件。

人民銀行在本周一落實降準0.5個百分點，是2020年政策傾向寬鬆的第一步；惟市場憧憬減息卻屬言之尚早，因採用貸款市場報價利率(LPR)作基準為時尚短，仍須觀察成效，太心急下調利率，容易被誤解為憂慮經濟轉差的訊息。何況，政策如過分寬鬆，亦妨礙去槓桿進程。

內地高槓桿問題揮之不去，未來3年是滬深指數成分企業償債高峰期，整體違約風險早於2019年已見增加，今年會否惡化，備受注視。中央確定「穩」字先行，但如何去槓桿而不致嚴重打擊經濟，始終是最嚴峻考驗。

內部隱憂未除，外圍也非一帆風順。中美第一階段貿易協議有望順利簽署，惟條文內容至今還眾說紛紜，其中單是大量採購美國農產品方面，市傳內地推動乙醇汽油計劃叫停，意味藉大舉買入乙醇原料(玉米)，滿足採購美國農產品要求金額或有阻滯。若協議細則並不如特朗普所指的非常大及全面(very large and comprehensive)，便屬利淡。另一方面，第二階段談判會否立即展開亦不明朗，加上涉及的議題更加棘手，投資市場似乎認為次輪磋商「遲好過早」，以免期間再爆出負面消息。

換句話說，中國經濟內外挑戰依然不少，市場已把今年GDP增長預測降至6%左右，就算達標，亦顯示經濟下行勢頭延續。有分析更預期，2020年增長有機會是近10年最差，但已可能是未來10年最佳！

股市表現領先於經濟，GDP減速沒有窒礙A股上揚，然而，A股急漲暴跌屢見不鮮，投資者未宜在目前基本因素稍為好轉時，便對A股產生過高期望，上證指數已錄得相當升幅，調整隨時出現。此外，滙價太強也會拖累經濟，相信中央不會放任人民幣持續升值。

信報投資研究部

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