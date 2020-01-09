即巿股評 港股直擊

今天港交所(00388)及騰訊(00700)價量齊升，升幅介乎2.1%-2.5% ，中東局勢降溫下資金湧入市場，重磅指數股當然較搶手，另一值得留意的板塊是內險股，今天亦升得有板有眼。

走勢已升穿下降軌

去年跑輸成條街的新華保險(01336)獲券商野村唱好，股價抽升3.25%收市，報34.9元（+1.1元），此股去年12月中突破下降軌後反覆走強，踏入2020年開始更成交明顯活躍，留意到該段期間北水持貨量亦有序慢慢增加，除資料顯示去年首11個月保費收入按年升12.1%外，銷售團隊已超過50萬人，新華保險去年底已提出新戰略並加速推進公司業務發展，近期一隻保證年金銷售成績理想，看來管理層有決心確要交出一份似樣的成績單。

價值型基金偏愛

明顯新華保險過往不是內險熱門之選。但就偏偏是一些價值型基金的偏愛，過去一年其內含值與股價有較大的折讓，而新產品年金計劃有驕人的成績，刺激到一班基金經理注意為該股重新把脈，加上現時A 、H 股仍有近三成折讓，在這種種數據下，懂計數的投資者應該不會放過新華保險，所以該股或有機會成為今年內險股的黑馬。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。