即巿股評 港股直擊

昨日收市EJ Market指油股回落可吸，今日的「回吐」想回深一點也難。

原因正是昨日所講，多隻油股升完一浸後，估值仍然不貴。

外圍因素方面，美伊對伊拉克的借題發揮暫告一段落(伊拉克作為美索不達米亞文明搖籃，6000年後被「文明」摧殘，可真諷刺)。

內需因素方面，內地上按工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌0.5%，遜市場預期。不過跌幅比上月收窄0.9個百分點。按月計更由跌轉為持平。

分類行業數據中，石油和天然氣開採業PPI按年漲3.8%，比上月擴大3.7個百分點；燃氣生產和供應業升2.2%，擴大1.1個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，由跌轉升，微升0.7%。故內地石油行業景氣的確回暖中。

昨日選出5隻估值相對便宜的油股，今日則推薦值得追上的強勢股。

中海油服(02883)與挪威國家石油Equinor，就非法終止和暫停兩條鑽井平台執行的作業合同，達成庭外和解。此事對中海油服好處有二，其一是獲賠1.88億美元(約14.66億港元)，扣除相關費用應可入賬逾10億元，市場擔心去年的好景不能持續，有此入賬2020年業績差極有限。第二是改善與母企中海油(00883)以外的客戶關係，拓闊收入來源。

目前估值一定貴，根據EJFQ FA+，預測市盈率16.42倍；18個分析員平均目標價12.78元，已到價。股價今日吐3.3%後即日拗腰，10天線(12.3元)水平吸，半成止蝕。

猶記得去年8月回答讀者【一問三答】，比較敏實(00425)和中海油服哪隻前景較可取，當時答中海油服，9元以下吸，至今升幅超過42%，跑贏敏實11%左右。

根據EJFQ FA+，去年8月中市場平均予中海油服目標只有10.47元。同一情況，現時追入是要捕捉比市場更快的機會，博普遍地獲提升估值。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]