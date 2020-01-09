港股直擊 即巿股評

中東局勢緩和，市場風險胃納回升，港股反彈473點，以全日最高位收市，成交有957.38億元。

北水流入增加，由上日11.3億元，增加至今日13.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

小米(01810)為今日最多北水買入個股，淨買達3.24億元，舜宇(02382)也錄1.2億元淨入；中興(00763)也有3357萬元淨買；但美團(03690)錄9073萬元淨沽；騰訊(00700)也錄1881萬元淨走。

中資金融股為北水掃入對象之一，建行(00939)有1.55億元淨入；中行(03988)有1.06億元淨買；工行(01398)則錄9409萬元淨入。

其他較多內地資金掃入個股包括融創(01918)有1.28億元淨入；收市後傳大股東配股的藥明生物(02269)，全日有1.2億元淨買；碧桂園服務(06098)也有6703萬元淨入；神華(01088)與中建材(03323)分別有4974萬和1334萬元淨買。

全日最多北水淨沽個股為石藥(01093)，錄1.1億元淨沽；而金沙(01928)也錄1.05億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、小米、工行、中行、融創、石藥、舜宇、神華及中建材。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為小米、美團、中興、舜宇、騰訊、融創、藥明生物、金沙、碧桂園服務及神華。