重要通告 港股直擊

包浩斯國際(00483)公布，截至去年12月底止首9個月，同店銷售按年下降24%。

其中，港澳市場同店銷售跌20%，台灣及內地市場分別跌42%及9%。

單計第三財季，集團同店銷售按年下跌31%。