港股直擊 即巿股評

市場對中東局勢短線再升溫的憂慮降，加上午後中方公布國務院副總理劉鶴下周一(13日)赴美，推動港股飆升逾400點。

恒指高開279點，報28367點，即返10天線(約28279點)，甫開升幅曾縮至237點，見28325點全日低，之後回勇，上午最多升351點，中午升297點，午後內地公布國務院副總理劉鶴下周一(13日)訪美，料與美方簽署首階段貿易協議，港股升幅突破400點，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報28561點，升473點或1.7%，創去年7月25日以來收市新高。大市今日上升股份比例為67%；下跌股份比例為33%。

大市成交額957.38億元。

國企指數報11281點，升201點或1.8%。

即月期指收市升564點或2%，報28622，高水61點。

滬指收市升0.91%；深成指升1.79%。商務部新聞發言人高峰在今天下午的例行發布會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協定簽署的具體安排密切溝通。

美國道指期貨最新升92點，報28862。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.1%；建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.7%；平保(02318)升1.1%。相反，中石油(00857)吐1%；金沙中國(01928)跌0.1%。

焦點板塊

科技股：手機設備股急彈，舜宇(02382)飆升6.7%；瑞聲(02018)升4.4%；高偉(01415)創逾一年半高，收市升8.5%；通達(00698)飆6.8%；比亞迪電子(00285)升4.3%；信利(00732)升5.9%；小米(01810)升3.8%。5G概念方面，附屬拓5G+AI教育的艾伯科技(02708)飆15.6%；中興(00763)升4.9%；鐵塔(00788)升2.4%；京信(02342)升3.2%。另外，連續兩日回購的百富(00327)升4.9%。半導體行業方面，ASM(00522)升2.3%；華虹(01347)升5.5%；中芯(00981)升2.2%。科網股方面，龍頭騰訊(00700)升2.1%；阿里巴巴(09988)創本港上市後新高，收市升2.3%；美團(03690)升1.9%；金山軟件(03888)、網龍(00777)和第七大道(00797)升逾4%；IGG(00799)升3.8%。

內需消費股：體育用品股方面，獲摩通唱好為行業首選的李寧(02331)飆升9.3%；安踏(02020)升8.2%；特步(01368)升5.1%；滔摶(06110)升6.5%；寶勝(03813)升4%；裕元(00551)升1.9%。另外，奶粉股亦跑出，中國飛鶴(06186)創新高，收市升7.1%；H&H(01112)升6%；澳優(01717)升3%。另外，恒安(01044)獲CEO增持後連日造好，今日再飆8%；康師傅(00322)升4.3%；華潤啤酒(00291)升3%；青島啤(00168)升2.8%。羽絨股波司登(03998)升3%。

外貿股：中美將簽首階段貿易協議，出口及美國業務佔比較重個股造好，萬洲(00288)升5.2%；創科(00669)升1.7%；敏華(01999)升7.9%。航運股方面，中遠海控(01919)升4.1%；東方海外(00316)升3.7%；中遠海能(01138)升2.2%；中外運(00598)升2.7%；天津港(03382)升2.6%；招商局港口(00144)升1.7%。

黃金股：中東局勢緩和，金價從昨日1611.42美元高位急吐，今早亞洲時段最低見過1552.3美元，跌1.8%，金礦股下挫，招金(01818)挫3.7%；山東黃金(01787)挫5.6%；紫金(02899)跌0.7%；中國黃金(02099)跌4%；SPDR金ETF(02840)跌2.8%。

航空股：國際油價昨日波動，先高後吐，紐油和布油亞洲時段最新分別升0.74%和0.78%。另外人民幣上揚，兩因素帶挈航空股造好，東航(00670)升3.2%；國航(00753)升4.7%；南航(01055)升5%；國泰(00293)升1.5%。

焦點股份

阿里健康(00241)：曾挫4.1%，收市跌2.9%，市前大手成交下，全日成交額13.29億元。外電報道，阿里健康股東以每股9.42元，減持8400萬股，涉7.91億元。

新威國際(00058)：復牌曾飆2.1倍，見0.248元逾一年半高，之後回落收市升65%。集團執董詹世佑以每股0.1元增持1.49億股，觸發全購。

美固科技(08349)：復牌曾飆升1.33倍，收市升1.03倍。集團公布，持股40.9%的控股股東與潛在買方訂立諒解備忘錄洽賣盤。

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