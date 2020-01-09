即巿股評 港股直擊

今日市場焦點一定是兩隻在12月跑輸大市的李寧(02331)及安踏(02020)，前者午後曾升逾一成，高見26.85元，距離去年10月17日的高位27.65元只有3%，最新升8.7%報26.35元。

安踏(02020)午後曾升8.6%，亦逼近11月8日創下的79.9元歷史高位。公司12月10日舉行了投資策略日，大行多對公司的世界級多品牌策略前景正面，不過股價卻隨後不跟大市，反覆下試100天線。李寧更跌穿100天線，至於波司登(03998)的勢頭能量更在12月24日確認轉弱。於是大部分分析研判是基金年底前沽貨調整倉位。

李寧安踏本周五初見大成交下反彈，昨日稍回，今日大成交爆上，看好與摩通一份28頁的報告唱好有關，認定李寧是今年行業首選，分析團隊去了廣州及上海，繼續看好「中國李寧」的國潮風，認為對本土品牌自豪感這個消費行為趨勢將會持續。李寧可能是中美角力下受惠的品牌，至於估值是否貴到離譜，變了「鬥傻遊戲」便由閣下判斷，筆者則買了一手博破頂。

純動力的恒綜強勢股策略

順帶一提，信報首席經濟及策略師呂梓毅(Eric)今年恢復打造「EJFQ恒綜強勢股投資組合」，以及「德里豪斯Richard Driehaus）強勢股投資組合」，無論是篩選方法及股份名單均值得參考。雖然篩選未有加入基本面篩選的元素，但每季轉換的形式就有好處，「德里豪斯」揀取市值排名最高的十隻強勢股，也減低了誤中恒綜「妖股」的機會，相信2018年第二季的藍鼎國際(00582)及聯合能源(00467)這類之前炒到超高市值的股份不易再有了。如果有，可能港股已屆牛市末期。

說回大市，上星期五恒指高見28883，14天RSI升至75之相當超買水平下，淡友借美伊衝突，一度跌穿二萬八。事件似暫告一段落，港股勁彈，不過短期雖重上10天線，但拋物線SAR指標連續第二日出現反手做淡訊號，短期仍要步步為營，觀望中美首階段協議內容。

羅崇博 (杜比)