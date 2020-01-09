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迅銷集團(06288)公布，截至2019年11月底止第一季業績，盈利709億日圓，按年下跌3.5%，主要受南韓及香港業績不振與氣溫居高不下影響。

期內，收益6234億日圓，按年下跌3.3%。

該公司下調截至2020年8月底止年度業績預測，純利1650億日圓，按年增長1.5%，較去年10月公布的預測下調100億日圓；收益總額2.34萬億日圓，按年增長2.2%，較此前預測下調600億日圓。

全年度派息預測則維持不變，每股股息預計500日圓，其中包括中期派息250日圓、期末派息250日圓，較上年度增加20日圓。

迅銷表示，海外UNIQLO事業分部第一季度收益為2807億日圓，按年下降3.6%；經營溢利為378億日圓，按年下降28%。南韓受去年7月以來的抵制日貨運動影響，同店銷售淨額大幅下降，錄得經營虧損。香港業務表現低於預期，錄得些微經營虧損。

大中華地區以當地貨幣計算錄得收益、溢利雙增長，但以日圓計經營溢利則錄得下降。中國銷情強勁，錄得收益、溢利雙雙增長；網路商店銷售亦實現約30%的收益增長。

GU事業分部第一季度收益、溢利雙雙錄得增長。收益為729億日圓，按年增長11.4%；經營溢利為123億日圓，按年增長44.4%。