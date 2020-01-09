即巿股評 港股直擊

本來如箭在弦嘅波斯灣局勢，令噚日亞太區股市震盪，以為道指期貨跌到仆直，夜晚美股肯定死，誰知侵侵出嚟講幾句，美股又倒升，納指仲要創埋新高，你話華爾街班大孖沙，點會唔愛死侵侵。恒指亦跟隨美股反彈，隔晚夜期同ADR已先拔頭籌，今日港股承接外圍升勢反彈。

恒指高開279點，成功收復10日線(28262點)，其後升幅收窄至237點，見半日低位28325點，其後再升351點，見半日高位28439點，暫時28500點有啲阻力，即管睇睇下半場有冇本事衝埋上去。半日恒指報收28385點，升297點；國指則升133點，報收11213點。

噚日阿Man好有信心咁叫大家趁回吐要撈大隻佬，今日騰訊(00700)同友邦(01299)半日分別升1.7%及0.9%，騰訊似乎無懼高層減持，企得穩380元，升勢可以持續。中資金融股做好，建行(00939)跟工行(01398)半日升逾1%。

由於中東局勢未見惡化，而石油庫存量又意外地上升，油價急挫逾4%，三桶油回吐。話咗油股難炒到嘔，油價其實能否高企係一回事，皆因油價高企係會帶嚟通脹威脅，估計呢樣嘢大家都唔想見倒，所以油價升勢有所限制。跟石油股一樣，今日金礦股亦見回吐，不過一旦今年出現通脹，金價仍然睇高一線，雖然今日金礦股全線回吐，但只要金價企定穩喺1550樓上，金價走勢都係一浪高於一浪。

阿Man一直推介內需股，今日輪到體品股發力，細摩唱好李寧(02331)，表示係行業首選，刺激其股價半日升逾9%，安踏(02020)亦唔輸蝕，半日升6.8%，其他體品股普遍錄得1%以上升幅。除咗體品股，乳業股亦落鑊，雖然蒙牛(02319)升幅唔夠其他細隻啲嘅乳品股咁勁，但行業龍頭始終最穩陣。其他食品股及啤酒股同樣見資金流入，新年係傳統消費旺季，內需股呢段時間料可繼續做好。

阿里健康(00241)早兩日升得唔錯，但無啦啦有股東以每股9.42元減持，今日逆市回吐，半日跌近2%，不過阿里健康中線仍可以睇好，只要股價能靠穩喺9.5元樓上，整固幾日可能又升過，家陣先喺10元水平之前抖抖。

講到尾港股市底都算係咁，既然噚日落到27800水平企得住，即係27800呢個喺去年11及12月嘅雙頂阻力，已變成支持位。噚日叫大家喺二萬八邊撈貨，就係因為下面27600水平正正係250日線，支持力度頗強，睇住呢個位上車，三兩百點嘅止蝕，上面睇番29000點，點計都有一定值博率。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)