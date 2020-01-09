港股直擊 即巿股評

中東局勢短線再升溫的憂慮降，隔晚美股反彈，亞太股市今早向上。

恒指高開279點，報28367點，即返10天線(約28262點)，甫開升幅曾縮至237點，見28325點半日低，之後回勇，曾升351點，見28439點半日高。恒指中午收報28385點，升297點或1.1%，大市成交額504.74億元。

國企指數報11213點，升133點或1.2%。

滬指半日升0.47%；深成指升1.07%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.7%；友邦(01299)升0.9%。中資金融股造好，建行(00939)升1.1%；工行(01398)升1.5%；平保(02318)升0.7%。相反，中石油(00857)吐1.4%；中海油(00883)吐0.6%；金沙中國(01928)跌0.2%。

焦點板塊

內需消費股：體育用品股方面，獲摩通建議行業首選的李寧(02331)升9.1%；安踏(02020)升6.8%；特步(01368)升3.9%；滔摶(06110)升3.5%；寶勝(03813)升2.8%；裕元(00551)升1.7%。另外，奶粉股亦跑出，中國飛鶴(06186)創新高，半日升6.2%；H&H(01112)升6.3%；澳優(01717)升2.8%。另外，恒安(01044)飆5.7%；康師傅(00322)升2.7%；華潤啤酒(00291)升3%；青島啤(00168)升2.1%。羽絨股波司登(03998)升4.6%。

黃金股：中東局勢緩和，金價從昨日1611.42美元高位急吐，今早亞洲時段最低見過1552.3美元，跌1.8%，拖累金礦股下挫，招金(01818)挫4.5%；山東黃金(01787)挫5.4%；紫金(02899)跌1%；中國黃金(02099)跌3.6%；SPDR金ETF(02840)跌1.9%。

航空股：國際油價昨日波動，先高後吐，今早亞洲時段靠穩，紐油和布油最新分別升0.81%和0.67%。另外人民幣上揚，兩因素帶挈航空股造好，東航(00670)升3%；國航(00753)升3.1%；南航(01055)升3%；國泰(00293)升2%。

焦點股份

阿里健康(00241)：曾挫2.5%，半日跌2%，成交額10.78億元。外電報道，阿里健康股東以每股9.42元，減持8400萬股，涉7.91億元。

新威國際(00058)：復牌曾飆2.1倍，見0.248元逾一年半高，半日回落升63.8%。集團執董詹世佑以每股0.1元增持1.49億股，觸發全購。

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