港股直擊 即巿股評

新威國際(00058)復牌曾飆2.1倍，見0.248元逾一年半高，現升81.3%，成交額601萬元。。

集團公布，執行董事詹世佑透過富亨集團，以每股0.1元增持該公司1.49億股，佔該公司經擴大後股本約16.6%，涉及總額1490萬元。

富亨集團及其一致行動人士持有該公司約29.92%股權，須作出強制有條件現金要約。

每股要約價為0.1元，較該股停牌前報0.08元，溢價25%。

要約人將維持該公司上市地位及現有主要業務。

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