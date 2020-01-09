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今日 11:11 港股直擊 即巿股評

【異動股】閱文兩日飆近8% 調研指市佔率維持第一

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閱文(00772)今早跑出，股價一度飆升7.7%，高見39.95元，創近9個月高位，現造39.8元，揚7.3%，成交金額1.4億元。

該股暫錄兩連升，現價計，累漲7.8%。

數據研究機構比達諮詢(BigData-Research)，早前發表報告，內地數碼閱讀用戶規模達到7.4億人，其中網絡文學用戶規模達到4.6億人，按年增長8.3%，市場規模達到204.8億元人民幣，按年增長21%，當中閱文市佔率保持第一位，達25.2%。

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