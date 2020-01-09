即巿股評 港股直擊

今朝喺張床爬個電話睇，除咗大舅父叫我幫佢喺一田買兩支清潔劑之外，另一個message就係「央視：武漢不明肺炎初步判定為新型冠狀病毒」，真係成個人都醒晒，好彩我家老爺醒目，噚日喺柴灣斥資50元買咗50個盒裝嘅口罩，暫時都仲頂得住。

頂得住嘅仲有恒指28000點，噚晚有消息話伊朗同美國兩方其實都無意打仗，跟手美股三大指數造好，標準普爾500指數同納斯達克指數仲創埋新高，順手推埋今朝早亞股造好，恒指今朝開市升280點，報28367點；依家9點50分，恒指都仲keep住咁上下嘅升幅。

恒指造好，連帶早幾日睇中嘅舜宇光學(02382)都造好。噚日下晝大約2點至2點15分，趁舜宇SlowSTC(14,3)落到超賣水平時，按嗰段時間(62637)高低位做過$0.158/$0.15，平均買入價$0.154。基於去到約2點45分都未見有好時機收成，所以都抱住個過夜嘅心態。

去到噚日下晝3點，見舜宇股價再度發力，去到3點15分，見5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買嘅「9」字頭水平時，如果唔打算過夜嘅話，就可以趁呢啲位收工，按返上述嘅時間，(62637)高低位做過$0.158/$0.169，平均賣出價就係$0.1635，賺幅為6.2%。其實由3點打後至收市前，(62637)成證價都係高於之前計過嘅平均買入價，所以任何時候收工唔過夜都無問題。

若然過埋夜嘅話就發啦，依家10點28分，搞咁耐都仲未交稿係因為今朝收到輪商朋友Dick嘅寄件，拆開係六pack利是封，但最正嘅地方係呢啲利是封係可以駁埋一齊成為一幅圖畫，同事砌完之後我一睇，「喂！呢幅清明上河圖嚟架喎」，為免估錯就更係問番當事人Dick啦，正實咗我係啱嘅，如是者大家討論、研究、砌嚟砌去、又估下成本(我哋都有做利是封派出去嘅)，就搞到依家；但都無損(62637)嘅收成，因為見恒指依家已經升逾300點，(62637)證價都上到$0.223/$0.224呢啲位，過一晚夜就有四成賺幅，係比day trade多好多；咁講，呢個係「願意過夜」嘅「等價交換」。

睇返恒指日線圖，條10天線(28265點)又失而復得，SlowSTC(14,3)係中軸位置有止跌嘅跡象，今早恒指抽升，位置又重返熊證街貨區範圍，熊證首兩層街貨亦已被強制收回，變成28400至28499點先至係最貼價熊證街貨層，而呢度就只有32張期指，唔駛咁早可惜點解得咁少街貨，反正當恒指升幅逾300點時，指數都上到284XX點呢個位，呢32張期指亦可能一早走晒，剩底嘅可能係空城都未定。

下一步應該點做？收咗隻舜宇牛，回一回氣先啦，財不入急門呀。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家