港股直擊 即巿股評

美伊局勢緩和，昨日上升的軍工股，今早回吐，中船防務(00317)最低見過6.28元，跌3.5%，新造6.1元，仍降2.9%，成交金額474萬元，其A股(600685.SH)更跌3.8%。

中航科工(002357)最低曾見過3.66元，跌2.1%，現跌0.5%；A股的北方導航(600435.SH)跌3.9%；中航機電(002013.SZ)跌3%；航天電子(600879.SH)也降2.8%；航天通信(600677.SH)跌1.4%。

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