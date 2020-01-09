港股直擊 即巿股評

摩通發表報告，預計體育用品股今早銷售及盈利續勁，行業首選為李寧(02331)，其次為安踏(02020)，最後是特步(01368)。

報告指出，去年體育用品股股價平均有78%升幅，遠遠跑贏大市，因估計上年銷售及稅前盈利升29.5%及47.3%，營運毛利率達16.6%，股本回報率(ROE)則為21.4%，而今年有望進一步增長，當中市場估計銷售及稅前盈利有望增22%及28%，營運毛利率達17.2%，股本回報率(ROE)達22.7%。

摩通指出，內地體育用品商朝向本土品牌及多品牌策略的二大趨勢，例如李寧以本地品牌設計獨特為賣點，配合文族情感推動，至於安踏及特步，則採取收購以達至多品牌策略。

該行又稱，於上海及廣州實地觀察，「中國李寧」品牌銷售，面對天氣較和暖，但銷售依然維持穩定，估計上海店鋪平均銷售可達100至150萬元人民幣，故仍相信2019至2021年銷售及盈利複合增長可達20%及44%，並相信今年純利率可達10.7%，有望拉近與安踏渠離。

故此，摩通維持體育用品股首選李寧，維持「增持」評級，目標價31元，折合預期30倍市盈率，其次為安踏，也續予「增持」評級，目標價92元，折合預期25倍市盈率，最尾是特步，維持「增持」評級，目標價6.6元。

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