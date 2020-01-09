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【異動股】李寧曾飆逾6% 摩通續欽點行業首選

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摩通建議體育用品股今年首選依然是李寧(02331)，其後為安踏(02020)，上述兩隻股份今早抽高逾4%，李寧最高見過25.85元，揚6.6%，新造25.35元，仍升4.3%，成交金額6191萬元。

安踏最新造74.9元，升4.6%，為盤中高位，成交金額1.17億元。

其他體育用品股方面，特步(01368)漲1.2%；滔摶(06110)揚4.4%；寶勝(03813)升1.2%；裕元(00551)升1.9%。

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