港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普稱，與伊朗談判持開放態度，期望一個有利世界安全的方案，令中東局勢緩和，美股三大指數全線造好，納指再創新高，而ADR更預期港股有望反彈過百點。

受伊朗昨日早上向美軍伊拉克基地發動攻擊影響，美股開市後偏軟，但迅速收復失地，特朗普講話後，道指曾升282點，即市高位觸及28866點；收市回順，但仍漲161點或0.56%，報28745點。標指收市升0.49%，報3253點，即市高見3267點。納指收市進賬0.67%，報9129點，盤中高見9168點。

蘋果與Tesla再創新高，收市分別升1.6%和4.9%，中概股瑞幸於內地咖啡店數目超越星巴克，同時計劃進軍無人零售等領域，收市狂升12.4%；烏克蘭國際航空一架波音737客機於伊朗墜毁，波音逆市跌1.8%。

美伊局勢緩和，國際油價周三顯著回落，跌至去年12月中以來最低水平。紐約2月期油收市跌3.09美元或4.9%，每桶報59.61美元，是上個月12日以來最低。倫敦布蘭特3月期油收市跌2.83美元或4.2%，每桶報65.44美元，是12月16日以來最低。

伊朗發射導彈後，避險意欲高漲，紐約期金早段一舉突破1600美元關，衝上每盎斯1613.3美元，是2013年以來最高水平，但隨著局勢緩和，最終紐約期金收市回吐0.9%，每盎斯報1560.2美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較大致受壓。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.48元，較本港收市升0.18元；騰訊(00700)ADR收報386.06元，高4.06元；國壽(02628)ADR收報21.94元，高0.24元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報13.44元，跌0.2元；中石油(00857)ADR收報4.03元，跌0.11元；中石化(00386)ADR收報4.73元，微跌0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.12元，升0.27元；聯通(00762)ADR收報7.11元，升0.63元；中電信(00728)ADR收報3.12元，升0.03元。

ADR港股比例指數報28231，較周三恒指收市高144點或0.51%。

焦點股份

根據港交所披露權益資料顯示，騰訊(00700)總裁劉熾平於上周五(3日)減持50萬股騰訊，每股平均作價384.1789元，套現1.92億元。

中國海外(00688)去年累計合約物業銷售約3771.68億元，按年增長25.21%；相應累計已售樓面面積約1794.42萬平方米，按年上升12.61%。旗下主攻二、三線城市為主的中海宏洋(00081)，去年累計合約銷售額632.15億元，按年增長25.08%。

中海油田服務(02883)與挪威石油公司Equinor，就非法終止和暫停兩條鑽井平台執行的作業合同，達成庭外和解並簽署和解協議。Equinor將向中海油服支付1.88億美元(約14.66億港元)。

和諧汽車(03836)計劃收購三家公司股權及相關資產，包括位於一家昆明法拉利網點、石家莊賓利網點及位於北京奧迪網點，交易價按一般商業條款進行公平磋商後釐定。