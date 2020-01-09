今日 09:03
重要通告
港股直擊
佳兆業(01638)公布，發行2025年到期的5億美元10.5厘優先票據。
公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期債務再融資。
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【國際早班車】國務院:清理政府國企拖欠民企賬款
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美股擺脫伊朗殺局 道指高收161點納指創新高
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