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【北水手影】淨入11.3億 掃美團 小米

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中東局勢升溫，港股回吐。恒指裂口低開322點，甫開曾挫464點，低見27857點，但廿天線(27765點)上有支持，跌幅曾縮至123點，高見28198點。不過午後復受壓，曾挫逾三百點，於兩萬八見支持，最終收報28087點，跌234點或0.83。

北水淨流入11.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻科技股錄淨流入，美團(03690)有3.83億元淨入；小米(01810)有3.06億元淨入；中芯(00981)有9362萬元淨入；舜宇(02382)有6509萬元淨入；線上教育股新東方在線(01797)有4038萬元淨入。

相反，中興(00763)有1600萬元淨走；騰訊(00700)有2987萬元淨走。

北水吸中資金融股，建行(00939)有1.5億元淨入；工行(01398)有1.25億元淨入；中行(03988)有3327萬元淨入；太保(02601)有1.89億元淨入。

中移動(00941)有4032萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有1.53億元淨走；信義光能(00968)有1942萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、美團、小米、融創、工行、太保、中芯、中行及中移動。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、小米、舜宇、工行、中興、中芯、建行、信義光能及新東方在。

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