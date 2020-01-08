港股直擊 即巿股評

美伊緊張局勢升級，市場擔心中東恐爆發戰爭，拖累亞洲股市受壓，港股曾插逾四百點後跌幅削半，全日挫逾兩百點，失守十天線(28214點)收市，但兩萬八失而復得。

恒指裂口低開322點，報27999，開市已跌穿十天線，早段跌幅曾擴至464點，低見27857點，但廿天線(27765點)上有支持，大市跌幅大縮至123點，高見28198點。不過，午後A股跌幅擴大，拖累港股一度挫逾三百點，但兩萬八有買盤吸納，大市跌幅收窄，最終恒指全日收報28087點，跌234點或0.83%，國指收造11079，跌118點或1.06%。

大市成交由昨日的864.19億元，增加至965.54億元。

個股下跌比例70%，上升比例30%。

即月期指跌324點或1.1%，報28058，低水30點，成交16.9萬張。

亞洲區內股市受壓，上證及深成指跌1.2%和1.1%；日韓分別跌1.6%及1.1%；台股更三連跌，全日跌0.5%。

伊朗傳媒報道，伊朗向美國駐伊拉克軍事基地發動的導彈襲擊中，造成80人死亡。不過，美國總統特朗普早前在Twitter發文稱，正評估兩個美軍基地的人員傷亡和損失，目前為止，一切安好。市場正在關注華府如何官方回應最新局勢。

藍籌股整體受壓，友邦(01299)跌1.8%；騰訊(00700)跌0.9%；滙控(00005)跌1%；建行(00939)下滑0.8%；工行(01398)跌1.2%；萬洲(00288)升2.2%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

內險股：滬深兩市跌逾1%，內險股受壓，國壽(02628)跌2.5%，為包尾藍籌；中國太平(00966)挫3.4%；新華保險(01336)跌3.3%，中太平及新華保險為表現最差國指成分股首兩位；平保(02318)跌1.2%；財險(02328)跌1.7%；人保(01339)下滑0.9%；太保(02601)則跌2.2%。

手機股：三星電子上年營業利潤大跌逾五成，手機股受壓，通達(00698)插7.4%；比亞迪電子(00285)也跌3%；瑞聲(02018)降1.1%；鴻騰(06088)跌1.9%；信利(00732)跌3.2%；富智康(02038)跌3.4%；但鏡頭逆市升，舜宇(02382)微升0.5%；丘鈦(01478)走高2.2%。

金礦股：金價今早最高見過每盎司1611.42美元，揚2.4%，金礦股逆市造好。紫金(02899)創52周高，收漲1.5%；山東黃金(01787)稱德勤辭任核數師，並由信永中和接任，股價仍走高1.7%；招金(01818)微升0.7%；中國黃金(02099)升1.5%；SPDR金ETF(02840)漲1.3%；銀價跟金價上揚，中國白銀(00815)漲3.3%。

教育股：個別教育股逆市上揚，新東方在線(01797)及希望教育(01765)各揚5.3%；宇華(06169)走高3.4%；中教(00839)也升3.7%；成實外教育(01565)升3.6%；楓葉(01317)升2%；科培(01890)漲1.2%。

焦點股份

雅生活(03319)：曾見30.3元創新高，收漲4.3%，報30.15元，滙豐證券指雅生活估值吸引，加上估計增長強勁，續予「買入」，目標價由29.7元，升至39.8元。

中船防務(00317)：個別軍工股落鑊，中船防務升5.5%，其A股(600685.SH)更漲停。

光榮控股(09998)：首日掛牌，收報0.6元，較招股價0.65元，低7.7%，不計手續費，一手5000股蝕250元。

勛龍(01930)：曾插44%，見0.85元創上市新低，收造0.99元，大跌34.9%，更錄四連跌。