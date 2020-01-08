即巿股評 港股直擊

有時燈神即係燈神，唔到你唔信邪，香港知名Youtuber燒山喺中東局勢轉趨緊張之後，噚日發咗一段視頻，指美伊之間唔會爆發太大衝突，更加唔會因此爆發第三次世界大戰。話口未完，伊朗喺今早香港時間，向美軍喺伊拉克安巴爾省嘅阿薩德空軍基地發射導彈襲擊，以報復軍頭蘇萊曼尼遭美軍擊殺。本來美軍早已有情報，指伊朗可能喺一兩日內發動大型襲擊，而美軍亦已提高戒備，包括角大樓計劃向中東地區派遣B-52轟炸機，並增派駐紮部隊。誰知伊朗先發制人，先向美軍基地作出攻擊。雖然家陣未去到第三次世界大戰咁嚴重，但若然之後有其他國家介入，都咪話唔棘手。

伊朗迅速報復，一射導彈就令中東局勢加劇惡化，今早道指期貨跟恒指喺新加坡黑期急挫，而紐約期油及金價再度抽升，避險情緒再度升溫。恒指裂口低開322點，開市即跌穿10日線(28215點)，其後跌幅曾擴大至464點，見過27857點半日低位。幸而20日線(27766點)上有支持，而期指亦喺27800水平前靠穩，令跌幅大大收窄至123點，恒指亦見半日高位28198點。中午恒指報收28105點，跌216點；國指則報收11101點，跌97點。

恒指二萬八關失而復得，反映市底仍偏強，不過呢三桶油跟金礦股走勢各異，三桶油高開完無以為繼，半場倒跌。主要係因為油價早段急升4.7%後，升幅大大收窄至1.35%，油股先升後回亦正常。反而金礦股表現強啲，始終金價突破咗長期橫行區間，威力唔嘢少，只要一日喺1550美元上方，金價都係向好。

重磅藍籌股普遍見回吐，但相對之前嘅升幅，回吐壓力有限，就以騰訊(00700)為例，仲企定定喺380元水平之上，只要過得番385元，向住400元目標進發問題不大。至於港交所(00388)後市仍然睇好，呢期做新股做到手軟，而資金一直熱捧新股，再加埋中概股回歸概念，港交所今年大有條件重上280元或更高水平，話唔定呢吓大市震盪，就係低吸嘅好機會。另一隻可以低吸嘅重磅股係友邦(01299)，睇好今年內地業務發展，只要能重上85元，新高可期。新經濟重磅股首選阿里巴巴(09988)，股價喺10日線附近爭持，料20日線，即205.8元有不俗支持，呢隻今年睇好染藍，股價上250元應該無乜難度。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人